Rialzo in agguato per WIIT

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Protagonista il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,58%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 28,85 Euro, con stop loss fissato a livello 26,78 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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