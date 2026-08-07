REVO Insurance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 28,2 euro per azione (dai precedenti 25,4 euro) il target price su REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 12%.



Gli analisti scrivono che i risultati di REVO per il primo semestre 2026 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. I premi lordi di 230,6 milioni di euro sono stati superiori del 2%, mentre l'utile operativo rettificato di 29,1 milioni di euro è risultato inferiore del 3%. "Il modesto calo operativo non deve essere interpretato in modo eccessivo, poiché riflette elementi difficili da prevedere", viene sottolineato. Al contrario, l'utile netto di 13,5 milioni di euro è stato superiore del 3% e appare un " clean beat", con lievi variazioni negative tra valore realizzato e valore equo e nessun beneficio derivante da un onere fiscale insolitamente basso.



Intesa ha alzato il prezzo obiettivo dell'11% principalmente a seguito della riduzione del rischio di esecuzione dopo i solidi risultati del primo semestre 2026. "I risultati rafforzano la nostra fiducia nella traiettoria di crescita degli utili di REVO a medio termine, supportata da una crescita sostenuta dei premi, da un miglioramento della leva operativa, da una performance stabile dei sinistri sottostanti e da un approccio prudente alla costituzione delle riserve", si legge nella ricerca.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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