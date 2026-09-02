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Zucchi, Benillouche nominato Presidente e Ad

Finanza
Zucchi, Benillouche nominato Presidente e Ad
(Teleborsa) - Il neonominato Cda di Vincenzo Zucchi, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha nominato Joel David Benillouche quale Presidente e Amministratore Delegato, conferendo allo stesso i relativi poteri.

Il Comitato per il controllo interno e sostenibilità, con funzioni di comitato parti correlate, è composto da Daniela Ruggiero (Presidente), Didier Barsus e Cristiana Fani. Il Comitato per la remunerazione è composto da Cristiana Fani (Presidente), Didier Barsus e Daniela Ruggiero.
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