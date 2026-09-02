Zucchi, Benillouche nominato Presidente e Ad

(Teleborsa) - Il neonominato
Cda di Vincenzo Zucchi
, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha nominato Joel David Benillouche
quale Presidente e Amministratore Delegato, conferendo allo stesso i relativi poteri.
Il Comitato per il controllo interno e sostenibilità
, con funzioni di comitato parti correlate, è composto da Daniela Ruggiero (Presidente), Didier Barsus e Cristiana Fani. Il Comitato per la remunerazione
è composto da Cristiana Fani (Presidente), Didier Barsus e Daniela Ruggiero.