Eventi e scadenze: settimana del 31 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 31/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

G20 - Leaders’ Summit - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si terrà ad Asheville in Nord Carolina, sotto la Presidenza statunitense del G20. Parteciperà, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone (da lunedì 31/08/2026 a martedì 01/09/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

G20 Finanze - Asheville, North Carolina - Ministeriale G20 Finanze

Borsa:

Regno Unito - Borsa di Londra chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Vimi Fasteners - CDA: Preconsuntivo Semestrale

11:00 - Zucchi - Assemblea: Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-28; Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2026-28; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione



Martedì 01/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

G20 - Leaders’ Summit - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si terrà ad Asheville in Nord Carolina, sotto la Presidenza statunitense del G20. Parteciperà, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone (da lunedì 31/08/2026 a martedì 01/09/2026)

Auto - Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti

UE - Riunione informale dei ministri della Difesa - Wicklow - La riunione è ospitata dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, in collaborazione con l'Alta Rappresentante/Vicepresidente dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas. L'incontro offre ai Ministri della Difesa l'opportunità di confrontarsi in un contesto riservato, scambiandosi opinioni e preparando le prossime decisioni relative alla Politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE. Segue conferenza stampa

UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)

16:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Acciaierie Valbruna - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo dedicato alle Acciaierie Valbruna. Previsto un giro tavolo per gli operatori

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Dell Technologies - Risultati di periodo

ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - prima convocazione



Mercoledì 02/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)

Fed - Beige Book

Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin

Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo

ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione

Metriks Ai - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 30 giugno 2027, mediante l’emissione di un massimo di 3.635.150 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni di TradeLab - prima convocazione



Giovedì 03/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

UE - Riunione informale del Consiglio "Affari generali" - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la Difesa, Thomas Byrne. Parteciperanno i Ministri dell'UE, i loro omologhi dei Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, i Commissari europei e i membri del Parlamento europeo. Segue conferenza stampa (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

EFELA Nuclear Congress 2026 - Palazzo Edison, Milano - L'evento dal titolo Comparison of European and Non-EU Regulatory Experiences in the Field of Nuclear Energy Law, organizzato da EFELA (European Federation of Energy Law Associations) e ospitato da Edison e AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell'Energia), riunirà autorità regolatorie, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, accademici, giuristi e operatori del settore. Al centro del confronto le principali evoluzioni normative e regolatorie dell'energia nucleare (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

16:50 - Presentazione partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli) - Presentazione della partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa, il team velico italiano protagonista della storia dell’America's Cup. Al termine della presentazione seguirà il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Aziende:

Campbell's - Risultati di periodo

Ermenegildo Zegna N.V - Risultati di periodo

Metriks Ai - Assemblea: Assemblea degli azionisti in sede straordinaria - seconda convocazione

Pininfarina - CDA: Relazione Semestrale

Sanlorenzo - Appuntamento: Conference call per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati del primo semestre 2026 e i principali aggiornamenti della Società - ore 18.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Victoria's Secret - Risultati di periodo



Venerdì 04/09/2026

Appuntamenti:

UE - Riunione informale del Consiglio "Affari generali" - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la Difesa, Thomas Byrne. Parteciperanno i Ministri dell'UE, i loro omologhi dei Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, i Commissari europei e i membri del Parlamento europeo. Segue conferenza stampa (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

EFELA Nuclear Congress 2026 - Palazzo Edison, Milano - L'evento dal titolo Comparison of European and Non-EU Regulatory Experiences in the Field of Nuclear Energy Law, organizzato da EFELA (European Federation of Energy Law Associations) e ospitato da Edison e AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell'Energia), riunirà autorità regolatorie, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, accademici, giuristi e operatori del settore. Al centro del confronto le principali evoluzioni normative e regolatorie dell'energia nucleare (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

"Il governo più stabile, l’Italia più forte. 4 anni di impegno per la Nazione" - Porto di Bari - Evento organizzato da Fratelli d'Italia per fare il punto sui quattro anni di attività del Governo Meloni, con un focus sui principali risultati dell'esecutivo e sulle prossime sfide per il Paese. È previsto l'intervento conclusivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parteciperanno numerosi ministri, tra i quali, Adolfo Urso, Antonio Tajani e Matteo Salvini

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Rating sovrano - Portogallo - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

52° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" - L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 04/09/2026 a domenica 06/09/2026)

Rating sovrano - Austria, Rep. Ceca, Germania, Slovenia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Rating sovrano - Grecia e Cipro - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso a Cernobbio - Cernobbio, Villa d'Este - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum The European House – Ambrosetti nel panel "Made in Italy: Competitiveness, Innovation and Strategic Autonomy"

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

LU-VE Group - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale



Sabato 05/09/2026

Appuntamenti:

52° Forum di Cernobbio - "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" - L'appuntamento annuale del forum Ambrosetti, di TEHA Group che si svolge a Villa d'Este, riunisce Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l'economia globale e sull'internazionalità (da venerdì 04/09/2026 a domenica 06/09/2026)

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Merano e Trento - Impegni del Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, connessi con l'80° anniversario dell'autonomia della Regione Trentino Alto Adige: Merano: Cerimonia "Giornata dell'Autonomia" con il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, Alexander Van der Bellen; Trento: Cerimonia "1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di una Autonomia speciale"





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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