Zucchi, fatturato -25% ed Ebitda adjusted -37% nel 2024

(Teleborsa) - Il CdA di Zucchi ha approvato il bilancio 2024 dal quale emerge un fatturato di 97,6 milioni, in diminuzione del 25,1% rispetto a 130,3 milioni dell’esercizio precedente.



La diminuzione - si legge in una nota - è da ricondurre alla contrazione del fatturato che si è verificata a seguito della crisi internazionale in atto ma soprattutto, alla cessazione del contratto di vendita della controllata Descamps con un cliente della grande distribuzione che era presente nell’esercizio precedente.



L'Ebitda adjusted si è attestato a 13,9 milioni (-37,3%) mentre l'Ebit è stato negativo per 13,1 milioni (positivo per 7,3 milioni nel 2023).



L'esercizio si è chiuso con una perdita di 16,1 milioni rispetto al precedente utile di 2,9 milioni.



L’indebitamento finanziario netto è diminuito di 1,1 milioni, assestandosi a 39,7 milioni al 31 dicembre 2024 rispetto ai 40,8 milioni al 31 dicembre 2023.











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