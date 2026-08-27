Erfo, ricavi +2% ed Ebitda adjusted +3% nel primo semestre

(Teleborsa) - I ricavi consolidati del primo semestre 2026 di Laboratorio Farmaceutico Erfo ammontano a 5,3 milioni, in lieve crescita rispetto ai 5,2 milioni del primo semestre 2025 (+2%).



Al 30 giugno 2026 - riporta una nota - la rete del Gruppo raggiunge 280 punti vendita attivi in Europa, rispetto ai 266 del 30 giugno 2025. La rete comprende 103 centri Diètnatural in franchising e 15 diretti in Italia, 26 centri BodySano in franchising in Francia e un centro diretto in Belgio, 6 centri Diètnatural in Francia/Belgio, 125 centri Fit and Go in Italia e 4 in Francia.



L'EBITDA Adjusted consolidato si attesta a 1,3 milioni, +3% rispetto a 1,2 milioni del primo semestre 2025, con un EBITDA margin pari al 24% (in linea con il periodo precedente). L’adjustment, pari a circa 38 mila euro, è riconducibile a costi non ricorrenti relativi al personale e allo start-up di un nuovo centro diretto.



La PFN consolidata al 30 giugno 2026 è pari a 1,3 milioni di cassa netta, in miglioramento rispetto a 0,5 milioni al 31 dicembre 2025. La gestione operativa ha generato cassa per circa 0,9 milioni, con un cash conversion rate del 70% circa.

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