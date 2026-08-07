doValue, Equita abbassa target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 2,2 euro per azione (dai precedenti 2,7 euro) il target price su doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, confermando la raccomandazione "Hold" in quanto ritiene che rimangano necessari segnali di stabilizzazione sul business servicing ex-coeo e maggiore visibilità sulla generazione di cassa.



Dalla call è emerso che il calo dei ricavi in Italia è attributo al minore collection rate (3% nel 1H26 vs. 3,4% nel 1H25) - attribuito a minori flussi a più basso vintage in parte compensati dai forward flow - e a minori secondary sales. Nel secondo semestre sono attesi un incremento dei recuperi e alcune secondary sales in Italia e Grecia, beneficiando anche dei chiarimenti normativi in Grecia. Tra giugno e luglio sono state completate alcune uscite di personale, il cui beneficio sui costi sarà riflesso nel secondo semestre ed è atteso continuare nei prossimi anni.



Su coeo, la diversificazione dei clienti è in progressivo miglioramento. Riguardo a Klarna, il peso in termini di pratiche gestite è sceso dal 50% al 40% e il contributo in termini di ricavi si attesta in area 50%. Adj. EBITDA margin 2026 atteso in area 35%.

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