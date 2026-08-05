4AIM Sicaf: EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su 4AIM Sicaf "Comparto 1", organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) specializzato in investimenti azionari di medio-lungo termine in società quotate o in fase di quotazione su EGM, con target price di 67 euro per azione (da 96 euro), che implica un potenziale upside del 139% rispetto al prezzo di chiusura del 31 luglio.



Nel secodo trimestre 2026 il risultato della gestione investimenti è negativo per 0,4 milioni di euro rispetto a una perdita di 0,9 milioni in secondo trimestre 2025. La perdita netta è stata pari a 1,6 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni di euro nel secondo trimestre 2025. Il Net Asset Value per azione risulta pari a 69,7 euro, rispetto a 79 euro a marzo 2026 e a 113,9 euro a giugno 2025.



Ad aprile 2026 Ambromobiliare ha acquisito il 55,45% del capitale di 4AIM mediante il conferimento iniziale di azioni, nell'ambito del progetto di integrazione con 4AIM e MIT SIM volto a creare un operatore indipendente nei servizi di advisory e capital markets, facendo scattare l'OPS obbligatoria sulle restanti azioni. A seguito dell'offerta, la partecipazione è salita all'82,82% del capitale sociale.





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