Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un moderato +0,2%.
La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14.413. Supporto visto a quota 14.299,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14.526,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)