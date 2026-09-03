Milano 10:43
52.022 +0,44%
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:43
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un moderato +0,2%.

La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14.413. Supporto visto a quota 14.299,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14.526,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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