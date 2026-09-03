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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,18%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,18%
Il Dow Jones chiude a 53.685,52 punti
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03 settembre 2026 - 22.03
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L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,18%, terminando la sessione a 53.685,52 punti.
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