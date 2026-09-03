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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,13%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 3.941,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,13%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,13%), a quota 3.941,39 in apertura.
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