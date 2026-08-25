Germania, indice IFO agosto sale più delle attese a 88,8 punti

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'indice IFO della Germania a agosto 2026. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 88,8 punti rispetto agli 86,7 punti di luglio e risulta migliore rispetto agli 87,2 punti del consensus.



L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 88,5 punti, dagli 86,5 del mese precedente, e risulta superiore agli 87 punti del consensus. Meglio delle attese amnche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 89,1 punti, in rialzo rispetto agli 86,8,3 precedenti ed agli 87,5 attesi.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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