Danieli in netto ribasso con esclusione da lista top picks di Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Seduta in forte ribasso a Piazza Affari per Danieli , società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno rimosso il titolo dalla lista dei "top picks" italiani in vista della pubblicazione dei risultati.



Il broker prevede che i ricavi del secondo trimestre siano stati penalizzati da "ritardi e complessità logistiche, con queste ultime che hanno inciso sui margini" e ha tagliato le previsioni sull'EBITDA dell'esercizio del 10% a 447 milioni di euro.



La raccomandazione sul titolo rimane "Buy", ma il target price è stato abbassato a 80 euro per azione (-4% rispetto al precedente).



Danieli si attesta a 59,6 euro, con un calo del 7,74%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 58,1 e successiva a 56,6. Resistenza a 61,6.

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