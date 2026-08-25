Air France-Klm prende il volo con upgrade di Kepler a Hold

(Teleborsa) - Balza in avanti Air France-Klm , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,7% dopo l'upgrade di Kepler a Hold dal precedente Reduce. La banca d'affari ha infatti spiegato che le azioni della compagnia aerea franco-olandese hanno raggiunto un fair value di 11,50 euro.



Le azioni erano state precedentemente declassate a reduce perché il prezzo delle azioni era stato giudicato "eccessivamente ambizioso" in seguito alla crisi con l'Iran, ma il titolo ha poi perso circa il 12% e si è portato ora su un livello adeguato, "in assenza di un'escalation" in medio Oriente. "Riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni rifletta accuratamente le prospettive di business della società", hanno affermato gli analisti di Kepler.



Kepler ha anche alzato le stime di profitto per l'anno in corso del 20% ed ha variato le stime a medio termine solo dell'1%. L'upgrade ha tenuto conto anche dei risultati del secondo trimestre, che hanno superato le aspettative.



Tecnicamente la situazione di medio periodo del titolo Air France-Klm è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11,95 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11,96. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 11,97.

Condividi

```