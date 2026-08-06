doValue crolla in Borsa con guidance dipendente da proseguimento della performance di coeo

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, che risulta il peggior titolo dell'intero indice FTSE Italia All-Share dopo la pubblicazione della semestrale.



Nel secondo trimestre, i ricavi sono aumentati del 30% su base annua, raggiungendo i 181 milioni di euro, principalmente grazie al primo consolidamento di coeo. Su base organica, tuttavia, l'andamento dei ricavi è rimasto negativo, con un calo del 10% su base annua, pur in miglioramento rispetto al calo del 15% registrato nel primo trimestre.



L'EBITDA del secondo trimestre, esclusi gli elementi non ricorrenti, è aumentato del 21% su base annua, raggiungendo i 58 milioni di euro, grazie al consolidamento, per la prima volta, di coeo. Tuttavia, il risultato è risultato inferiore alle stime degli analisti, "principalmente a causa del margine inferiore alle attese di coeo (circa il 31% rispetto al 40% circa registrato nel primo trimestre su base autonoma), unitamente alla continua pressione sul tradizionale business dei servizi", fa notare Intesa Sanpaolo .



Kepler Cheuvreux osserva che il business legacy dell'Italia ha "registrato quello che definiremmo un trimestre deludente, con i trend positivi costruiti fino al 2025 ora in discussione". Inoltre, Kepler ritiene che le previsioni siano "molto ottimistiche, data l'entità dello shortfall italiano".



La guidance 2026 è stata confermata "con wording più prudente", fa notare Equita . In particolare, "l'outlook rimane sostenuto dal forte slancio della gestione delle digital receivables (coeo) - sottolineato il broker - Tuttavia, il management ha sviluppato una visione più prudente del business del servicing NPL. In tale contesto, la guidance è confermata pur riconoscendo che rimane subordinata alla prosecuzione della solida performance di coeo e alla capacità di adottare le misure di riduzione dei costi per adattarsi a uno scenario meno favorevole sul servicing NPL". In merito alle previsioni del management per l'esercizio 2026, Intesa afferma che "il loro raggiungimento richiederà probabilmente un forte contributo di coeo nella seconda metà dell'anno, ulteriori azioni di contenimento dei costi e trend di servizio favorevoli".



Intanto, peggiora la performance di doValue , con un ribasso del 16,86%, portandosi a 2,012 Euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,904 e successiva 1,796. Resistenza a 2,216.



(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)

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