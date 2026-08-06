Tonica la Borsa di Milano con le altre Borse europee. Scatto di BPM

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, e dove si registra lo scatto in avanti di Banco BPM all'indomani dei conti semestrali
che hanno mostrato un utile netto adjusted record.
Più in generale sul sentiment degli investitori regna un moderato ottimismo per un possibile accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,88%. Tra le principali Borse europee Francoforte
è stabile, riportando un moderato -0,09%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,16%. Passi in avanti invece per Parigi
che segna un incremento marginale dello 0,65%. Frazionale aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,57% a 53.750 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 56.447 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta Banco BPM
che segna un importante progresso del 4,30%.
Buona performance per Avio
, che cresce del 3,17%.
Sostenuta Brunello Cucinelli
, con un discreto guadagno dell'1,94%.
Buoni spunti su Moncler
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,71%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -2,38%.
Fiacca STMicroelectronics
, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%.
Discesa modesta per Tenaris
, cede un piccolo -0,77% che ha annunciato la trimestrale a mercati chiusi.
Pensosa DiaSorin
, con un calo frazionale dello 0,53%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Safilo
(+6,86%), Technoprobe
(+5,44%), BFF Bank
(+5,03%) e Ferragamo
(+2,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli
, che continua la seduta con -1,60%.
Tentenna ENAV
, con un modesto ribasso dello 0,94%.
Giornata fiacca per Cembre
, che segna un calo dello 0,85%.