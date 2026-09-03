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Indicazioni rialziste per Vertex Pharmaceuticals

Finanza
Indicazioni rialziste per Vertex Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo dell'1,62%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Vertex Pharmaceuticals è da comprare ai prezzi attuali pari a 556,8 USD con stop loss individuato a quota 526 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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