Indicazioni rialziste per Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,62%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Vertex Pharmaceuticals è da comprare ai prezzi attuali pari a 556,8 USD con stop loss individuato a quota 526 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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