Intercos, ricavi ed EBITDA rettificato record nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha registrato il miglior secondo trimestre della storia del gruppo in termine di Ricavi Netti, con vendite pari a 285,1 milioni di euro nel secondo trimestre 2026, in crescita del +4,9% a tassi costanti (+4% a tassi reported). Il ritorno alla crescita iniziato nel secondo trimestre riflette il robusto portafoglio ordini accumulato da fine 2025. Traina la performance sul secondo trimestre l'ottimo andamento delle vendite in area EMEA ed una continua crescita del canale Prestige, insieme all'espansione della business unit Hair & Body. Nel primo semestre, i ricavi sono stati pari a 512,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l'anno precedente (-0,5% a tassi costanti, -2,4% a tassi reported).



Record storico anche per l'EBITDA Rettificato trimestrale: nel secondo trimestre, l'EBITDA Rettificato è stato pari a 47,5 milioni di euro, in crescita del +5% rispetto al 2025, e con un margine del 16,7%, anche esso in miglioramento rispetto allo scorso anno (+16bps). L'andamento nel secondo trimestre è stato trainato dall'asse Make-up, che ha beneficiato di crescite significative dei clienti Prestige nonché da una componente packaging in netta decrescita. EBITDA Rettificato del primo semestre è stato pari a 72,6 milioni di euro, in calo del -2,6% rispetto allo scorso anno, con un margine pari a 14,2% allineato al livello del 2025.



L'Utile Netto Rettificato nel primo semestre è stato pari a 27,6 milioni di euro, in aumento sullo scorso anno del +33%, principalmente per effetto della riduzione dei costi finanziari legata al minor impatto dei tassi di cambio, e di un minor tasso di imposte rispetto allo scorso anno. Al netto delle rettifiche, l'Utile Consolidato ammonta a 23,9 milioni di euro, anch'esso in netto miglioramento rispetto al primo semestre del 2025 (+44%).



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è pari a 122,7 milioni di euro (85,2 milioni escludendo l'impatto derivante dall'applicazione dell'IFRS16), in riduzione di 11,8 milioni rispetto allo scorso anno. La leva finanziaria (posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi) è pari a 0,80x, in lieve riduzione dal 0.87x al 30 giugno 2025.



Alla luce dell'andamento complessivamente positivo del mercato del Beauty, della nostra performance nel secondo trimestre, della visibilità garantita dal nostro solido portafoglio ordini e nonostante il complesso contesto macroeconomico, Intercos conferma l'attuale consensus sui ricavi, che è all'interno dell'originale range di guidance per il 2026.

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