Intercos, acquistate azioni per 1,85 milioni di euro nel buyback
(Teleborsa) - Intercos ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 18 agosto 2026, complessivamente 80.237 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 14,0626 euro per un controvalore pari a 1.849.480,30 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.
Al 19 agosto il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.793.114 azioni proprie pari al 2,8976% del capitale sociale.
A Piazza Affari, debole la giornata per Intercos, che porta a casa un calo dello 0,58%.
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