OPA PLC, costituito pegno sulla partecipazione del 73,5% detenuta da Pendant Power

(Teleborsa) - L'offerente Pendant Power, anche in nome e per conto di Lizard Renewables, Millhouse, Cofiva Holding, Marco Galardo e Marco Salvato, relativamente all'acquisizione della partecipazione di controllo in PLC e alla successiva offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria, ha reso noto che intende far fronte alla copertura finanziaria dell'esborso massimo facendo ricorso ad una combinazione di mezzi propri e debito bancario.



A tal proposito, in data 7 agosto 2026, Pendant ha costituito, in favore dei creditori garantiti rappresentati da Banco BPM in qualità di banca agente, un pegno su 19.087.545 azioni ordinarie PLC, rappresentative di circa il 73,53% del capitale sociale e dei relativi diritti di voto e sulla totalità delle azioni che saranno detenute tempo per tempo dall'offerente nel capitale sociale.



La costituzione del pegno non determina il trasferimento della proprietà delle azioni vincolate, alcuna modifica dei diritti di voto attualmente esercitabili da Pendant, alcuna variazione dell'assetto di controllo di PLC, né alcuna modifica del numero di azioni di PLC detenute dall'offerente e imputabili, ai fini della disciplina dell'offerta, all'offerente e alle persone che agiscono di concerto.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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