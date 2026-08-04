PLC, Lizard Renewables autorizzata all'acquisizione della partecipazione di controllo

Closing previsto per il 7 agosto.

(Teleborsa) - Pendant Power, controllata da Lizard Renewablese, ha fatto sapere di aver ottenuto le autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile per l'acquisizione della partecipazione di controllo in PLC , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, pari a 19.087.545 azioni (circa il 73,525% del capitale sociale), attualmente detenuta da Fraes.



La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato oggi che l'operazione non rientra nell'ambito applicativo della normativa golden power, facendo così avverare la relativa condizione sospensiva prevista dal contratto di compravendita.



Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto per il 7 agosto 2026, subordinatamente al completamento degli ulteriori adempimenti contrattuali. Come già comunicato lo scorso 20 maggio, al closing seguirà l'obbligo per l'acquirente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale sociale di PLC, al prezzo di 3,08 euro per azione ordinaria.

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