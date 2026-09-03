Parigi: calo per l'OREAL
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei cosmetici, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento dell'OREAL subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Osservando il grafico di breve periodo della società di cosmesi, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 381,4 Euro e supporto a 375,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 387,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```