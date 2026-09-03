Parigi: calo per l'OREAL

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei cosmetici , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento dell' OREAL subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Osservando il grafico di breve periodo della società di cosmesi , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 381,4 Euro e supporto a 375,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 387,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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