Parigi: in calo EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di occhialeria , con una flessione del 2,36%.



Il trend di EssilorLuxottica mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 153,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 157,4. Il peggioramento della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 152,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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