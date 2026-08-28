Parigi: positiva la giornata per Hermes
(Teleborsa) - Avanza la maison di moda francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Hermes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -0,59% dell'indice di Parigi).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.583,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.616,1. Il peggioramento di Hermes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.561,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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