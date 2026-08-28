Parigi: positiva la giornata per Hermes

(Teleborsa) - Avanza la maison di moda francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Hermes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,58%, rispetto a -0,59% dell' indice di Parigi ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.583,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.616,1. Il peggioramento di Hermes è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.561,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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