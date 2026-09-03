Parigi: performance negativa per Hermes

(Teleborsa) - Sottotono la maison di moda francese , che passa di mano con un calo del 3,26%.



La tendenza ad una settimana di Hermes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Hermes mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.465,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.514,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.448,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```