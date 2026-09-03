Parigi: risultato positivo per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso della pubblicità francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Publicis Groupe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'advertising rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Publicis Groupe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 103,7 Euro. Primo supporto visto a 101,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 100,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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