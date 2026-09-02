Parigi: performance negativa per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Retrocede il colosso della pubblicità francese , con un ribasso del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dell'advertising . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 98,52 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 96,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 96,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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