Parigi: performance negativa per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Retrocede il colosso della pubblicità francese, con un ribasso del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big dell'advertising. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 98,52 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 96,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 96,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```