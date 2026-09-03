Appuntamenti macroeconomici del 3 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 03/09/2026
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,1 punti; preced. 52 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. -0,3%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 33,43K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,3%; preced. 1,8%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -86,4 Mld $; preced. -73,3 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 203K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 0,8%)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 56,8 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 56 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,2 punti; preced. 54,1 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 30 Mld piedi cubi; preced. 15 Mld piedi cubi)
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