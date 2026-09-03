Milano 10:56
51.994 +0,39%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:56
10.763 +0,06%
Francoforte 10:56
25.898 +0,23%

PMI composito Unione Europea in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito Unione Europea in agosto
Unione Europea, PMI composito in agosto pari a 52 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 52,1 punti).
Condividi
```