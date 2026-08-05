Milano 16:02
53.575 +0,06%
Nasdaq 16:02
29.831 +0,33%
Dow Jones 16:02
54.714 +1,16%
Londra 16:02
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Francoforte 16:02
26.246 +0,17%

USA, PMI composito in luglio

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USA, PMI composito in luglio
USA, PMI composito in luglio pari a 54,5 punti, in aumento rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 53,6 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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