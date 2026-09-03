Tono rialzista per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Sottotono il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un calo dello 0,29%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Pinnacle West Capital ai prezzi attuali pari a 97,38 USD, con stop loss individuato in area 86,18 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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