Tono rialzista per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Sottotono il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un calo dello 0,29%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Pinnacle West Capital ai prezzi attuali pari a 97,38 USD, con stop loss individuato in area 86,18 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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