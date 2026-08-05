Tono rialzista per Brembo
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Sottotono l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che chiude la seduta con un calo dello 0,37%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 10,76 Euro, con stop loss individuato a livello 10,13 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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