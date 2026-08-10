Tono rialzista per InPost

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

La giornata del 7 agosto chiude piatta per l' azienda leader in Europa nelle soluzioni di spedizione e ritiro pacchi , parte dell' AEX , che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di InPost presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 15,46 Euro, con stop loss individuato in area 14,68 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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