USA, ISM non manifatturiero di agosto sale inaspettatamente a 55,4

(Teleborsa) - Si rafforza oltre le attese ad agosto il settore terziario americano, confermando la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 55,4 punti, rispetto ai 54,1 punti sia del mese precedente sia del consensus.



Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende. Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 61,7 punti da 59,1, quella sugli ordini a 60,9 punti da 57,2, quella dell'occupazione a 47,8 punti da 47,4 e quella sui prezzi a 72,6 punti da 70,3.

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