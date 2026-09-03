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USA, ISM non manifatturiero in agosto

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USA, ISM non manifatturiero in agosto
USA, ISM non manifatturiero in agosto pari a 55,4 punti, in aumento rispetto al precedente 54,1 punti (la previsione era 54,2 punti).
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