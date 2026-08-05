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/ ISM non manifatturiero USA in luglio
ISM non manifatturiero USA in luglio
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05 agosto 2026 - 16.05
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ISM non manifatturiero in luglio pari a 54,1 punti
, in aumento rispetto al precedente 54 punti (la previsione era 54,5 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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