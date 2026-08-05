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ISM non manifatturiero USA in luglio

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ISM non manifatturiero USA in luglio
USA, ISM non manifatturiero in luglio pari a 54,1 punti, in aumento rispetto al precedente 54 punti (la previsione era 54,5 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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