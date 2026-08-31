Appuntamenti macroeconomici: settimana del 31 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 31/08/2026
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,2%; preced. 0,6%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 1,3 punti)
Martedì 01/09/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 35,3 punti; preced. 34,9 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 1%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,81 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,8%)
10:30 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 55,2 punti; preced. 55,6 punti)
Mercoledì 02/09/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 21,5K unità; preced. 19,5K unità)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,8%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 47K unità; preced. 44K unità)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 95K barili)
Giovedì 03/09/2026
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,1 punti; preced. 52 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,3%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 33,43K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,3%; preced. 1,8%)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -86,4 Mld $; preced. -73,3 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 203K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 0,8%)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 56,8 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 56 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,1 punti; preced. 54,1 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 15 Mld piedi cubi)
Venerdì 04/09/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -6,4%)
07:00 Giappone: Leading indicator (preced. 116,5 punti)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 3,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. -23K unità)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```