USA, ISM non manifatturiero luglio sale meno delle attese a 54,1 punti
(Teleborsa) - Si rafforza meno delle attese a luglio 2026 il settore terziario americano, confermando comunque la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 54,1 punti, dai 54 punti del mese precedente, risultando però inferiore alle attese del mercato (54,5 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende. Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale sale a 59,1 punti da 55,4, mentre quella sugli ordini cresce a 57,2 punti da 55,1. Quella dell'occupazione si porta a 47,4 punti da 51,2. Aumenta anche la componente sui prezzi a 70,3 punti dai precedenti 67,7.
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