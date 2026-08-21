Milano 20-ago
52.666 0,00%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 20-ago
10.748 0,00%
Francoforte 20-ago
25.983 0,00%

Giappone, PMI manifatturiero in agosto

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Giappone, PMI manifatturiero in agosto
Giappone, PMI manifatturiero in agosto pari a 55,1 punti, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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