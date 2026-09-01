Milano 12:05
51.934 -1,29%
Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 12:05
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Francoforte 12:05
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PMI manifatturiero Giappone in agosto

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PMI manifatturiero Giappone in agosto
Giappone, PMI manifatturiero in agosto pari a 54,9 punti, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 55,1 punti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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