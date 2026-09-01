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/ PMI manifatturiero Giappone in agosto
PMI manifatturiero Giappone in agosto
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01 settembre 2026 - 08.25
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PMI manifatturiero in agosto pari a 54,9 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (la previsione era 55,1 punti).
(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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