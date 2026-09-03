USA, PMI servizi di agosto rivisto al ribasso a 56,5 punti, composito si conferma a 56 punti

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 56,5 punti nel mese di agosto 2026 contro una stima preliminare di 56,8 punti ma in rialzo dai 54,6 punti del mese precedente.



L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma quindi al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.



Si conferma invece la lettura dell'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, attestandosi a 56 punti in linea al preliminare ma in rialzo dai 54,5 punti di luglio.



Usamah Bhatti, economista di S&P Global Market Intelligence: "La crescita dell'attività economica nel settore privato ha accelerato ad agosto, segnando un chiaro cambio di marcia per l'economia statunitense. I dati dell'indagine indicano ora una crescita del PIL a un tasso annualizzato del 3,0% nel terzo trimestre, in netto aumento rispetto al modesto 1,5% registrato nel trimestre precedente. Insieme a un rinnovato miglioramento nell'acquisizione di nuovi clienti, la crescita sembra destinata a continuare almeno nel breve termine."



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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