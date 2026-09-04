Attese positive per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Ribasso per la società leader nei trattamenti anti-age, tra i componenti dell'S&P-500, che chiude la seduta con una flessione dello 0,29%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 100,9 USD, con stop loss individuato a quota 239,3 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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