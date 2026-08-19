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Wall Street si riprende all'indomani del calo del tech e attende i verbali del FOMC

Continuano le tensioni in Medioriente

Commento, Finanza
Wall Street si riprende all'indomani del calo del tech e attende i verbali del FOMC
(Teleborsa) - Apertura positiva per Wall Street dopo le vendite della seduta precedente affossate dal sell-off sul settore tecnologico. Gli investitori sono in attesa dei verbali della Federal Reserve che verranno diffusi stasera e sempre intenti a monitorare l'andamento dell'obbligazionario e gli sviluppi geopolitici.

Persiste l'incertezza in Medio Oriente: ieri il presidente Donald Trump ha detto che non vi è alcun negoziato in corso con l’Iran e ha ribadito che lo Stretto di Hormuz è aperto, contraddicendo quanto affermato dall’Iran.

Intanto prosegue la stagione delle trimestrali con i conti già usciti prima dell'avvio delle negoziazioni del colosso della bellezza Estee Lauder che ha previsto un utile annuale superiore alle stime di consensus. Il produttore di semiconduttori Analog Devices ha chiuso un altro trimestre in crescita e oltre le stime degli analisti. Nel settore retail Target ha incrementato la guidance per fine anno mentre Lowe's l'ha ridotta. Il settore delle vendite al dettaglio sarà protagonista anche domani con i conti di Walmart.

Sul fronte macro, in attesa dell'uscita dei dati settimanali sulle scorte di petrolio, la Mortgage Bankers Associations ha segnalato che nella settimana al 14 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dello 0,4%, dopo il +3,6% registrato la settimana precedente.

Sulle prime rilevazioni, in lieve rialzo il Dow Jones, che avanza a 53.561 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.722 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,29%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,3%).
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