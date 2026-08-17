Invito all'acquisto per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Ribasso composto e controllato per la società leader nei trattamenti anti-age , componente dell' S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dell'1,40% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 86,1 USD, con stop loss individuato a livello 239,3 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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