Segnali d'acquisto per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Ribasso per la società leader nei trattamenti anti-age, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,87% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 98,77 USD, con stop loss fissato a livello 239,3 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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