Segnali d'acquisto per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Ribasso per la società leader nei trattamenti anti-age , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,87% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 98,77 USD, con stop loss fissato a livello 239,3 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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