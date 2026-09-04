Forte interesse per Inwit
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Brilla la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che chiude la seduta con un aumento dell'1,55%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 6,215 Euro, con stop loss calcolato a quota 5,875 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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