Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,97%)
(Teleborsa) - Andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Telecommunications.
L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 14.201,58, in crescita dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni è stabile a 386,02, dopo aver avviato la seduta a 386,26.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, punta con decisione al rialzo la performance di Inwit, con una variazione percentuale del 2,04%.
Piccolo passo in avanti per Telecom Italia, che porta a casa un timido +0,84%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, bene Tesselis, con un rialzo del 3,44%.
Seduta positiva per Unidata, che avanza bene e porta a casa un +3,41%.
La giornata del 28 luglio chiude piatta per OPS eCom, che riporta un esiguo 0%.
```