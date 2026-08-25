Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,97%)

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Telecommunications .



L' indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 14.201,58, in crescita dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni è stabile a 386,02, dopo aver avviato la seduta a 386,26.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, punta con decisione al rialzo la performance di Inwit , con una variazione percentuale del 2,04%.



Piccolo passo in avanti per Telecom Italia , che porta a casa un timido +0,84%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, bene Tesselis , con un rialzo del 3,44%.



Seduta positiva per Unidata , che avanza bene e porta a casa un +3,41%.



La giornata del 28 luglio chiude piatta per OPS eCom , che riporta un esiguo 0%.

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