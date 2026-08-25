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Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,97%)

Finanza, Indici settoriali
Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,97%)
(Teleborsa) - Andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Telecommunications.

L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 14.201,58, in crescita dello 0,97% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni è stabile a 386,02, dopo aver avviato la seduta a 386,26.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, punta con decisione al rialzo la performance di Inwit, con una variazione percentuale del 2,04%.

Piccolo passo in avanti per Telecom Italia, che porta a casa un timido +0,84%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, bene Tesselis, con un rialzo del 3,44%.

Seduta positiva per Unidata, che avanza bene e porta a casa un +3,41%.

La giornata del 28 luglio chiude piatta per OPS eCom, che riporta un esiguo 0%.
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