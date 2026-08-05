Segnali d'acquisto per Inwit
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Composto ribasso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, tra i componenti del FTSE MIB, in flessione dello 0,99% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 6,48 Euro, con stop loss individuato a quota 6,235 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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