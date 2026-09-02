Chiusura in rosso per le Borse europee, a Milano tonfo di Lottomatica dopo fusione con Cirsa

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, in un contesto di debolezza condiviso con il resto delle Borse europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'S&P-500
. In rialzo il petrolio Brent
che tratta a oltre 95 dollari al barile
, raggiungendo il livello più alto in quasi sei settimane, a causa della ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran
, che ha rinnovato le preoccupazioni sui rischi per l'approvvigionamento in Medio Oriente
. Gli Stati Uniti hanno lanciato una seconda ondata di attacchi in tre giorni contro obiettivi delle Guardie Rivoluzionarie, con Trump che ha avvertito che se Teheran reagirà, verrà colpita "a un livello molto più alto e con maggiore violenza". Continua la salita dei rendimenti obbligazionari a livello globale
, che in diversi paesi stanno raggiungendo nuovi massimi decennali o ventennali, con la ripresa dei combattimenti tra Stati Uniti e Iran e l'impennata dei prezzi del petrolio.
A pesare sul listino milanese
è il tonfo di Lottomatica
che perde il 7,63% nel giorno in cui ha annunciato il progetto di fusione
con la spagnola Cirsa
che a Madrid, invece, balza del 20%. Tra i cali più significativi della seduta, Italgas
, Stellantis
e Buzzi
. A guidare il Ftse Mib invece Stm
, seguita da Amplifon
e Inwit
.
Sul fronte macroeconomico,
secondo i dati ISTAT, a luglio i prezzi alla produzione dell'industria in Italia
sono aumentati
del 2,4% su base mensile (flat a giugno) e del 7,8% su base annua (era +5,8% a giugno).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,159. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.374,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,55%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,20%. Tra gli indici di Eurolandia
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,50%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%.
A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 51.792 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 54.372 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,73%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,39%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata STMicroelectronics
, che segna un forte rialzo del 3,33%. Amplifon
avanza del 2,55%.
Si muove in territorio positivo Inwit
, mostrando un incremento dell'1,75%.
Denaro su Prysmian
, che registra un rialzo dell'1,71%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Lottomatica
, che ha chiuso a -7,63%.
Sotto pressione Italgas
, che accusa un calo del 3,46%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio del 2,79%.
In rosso Buzzi
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+2,85%), Comer Industries
(+2,76%), NewPrinces
(+2,24%) e Philogen
(+2,19%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su De' Longhi
, che ha archiviato la seduta a -3,94%.
Spicca la prestazione negativa di Ascopiave
, che scende del 3,34%. Maire
scende del 3,05%.
Calo deciso per Anima Holding
, che segna un -2,97%.