Giornata positiva per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,59%), andamento sostenuto per Unidata
(Teleborsa) - Balza il comparto telecomunicazioni in Italia a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 13.974,9, con un'impennata del 2,59% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'indice EURO STOXX Telecommunications che si ferma a quota 380, dopo aver esordito a 381.
Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, nuovo spunto rialzista per Telecom Italia, che guadagna bene e porta a casa un +2,79%.
Balza in avanti Inwit, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,55%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, allunga timidamente il passo Rai Way, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,11%.
Tra le small-cap di Milano, seduta vivace per Unidata, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,69%.
La giornata del 28 luglio chiude piatta per OPS eCom, che riporta un esiguo 0%.
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